الجيش الإسرائيلى: بدأنا استهداف مواقع تابعة لحركة الجهاد فى قطاع غزة

كتب محمد تهامى زكى

قال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قوات الجيش بدأت فى استهداف مواقع تابع لحركة الجهاد فى قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، ذكر فى بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد مبنى كان القيادى بحركة الجهاد بهاء أبو عطا، موجودا بداخله، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، صادق على تنفيذ العملية.

فى نفس السياق، أعلنت حركة الجهاد أن غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلى استهدفت منزل القيادى فى الحركة أكرم العجورى بدمشق أسفرت عن استشهاد ابنه.