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الجارديان: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم فى موقع إيرانى غير معلن

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:24 ص
الجارديان: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم فى موقع إيرانى غير معلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

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كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى أحدث تقاريرها، بأنها اكتشفت جزيئات يورانيوم طبيعى بشرى المصدر فى موقع لم تفصح عنه إيران للوكالة الدولية.
 
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فى تقرير نشرته على موقعها الالكترونى، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجزئيات هى نتاج يورانيوم تم استخراجه وخضع للمعالجة الأولية، ولكنه غير مخصب.
 
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه من الضرورى أن تستمر إيران فى التواصل مع الوكالة لتسوية هذا الأمر فى أقرب وقت ممكن.
 
وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن تقرير الوكالة لم يذكر تحديدا هذا الموقع موضع المناقشة الذى أشارت إليه، بيد أن مصادر دبلوماسية قالت فى وقت سابق إن الوكالة طرحت أسئلة على إيران فيما يتعلق بموقع زعمت إسرائيل بأنه يحوى نشاط ذرى سرى فى الماضى.
 
وأضافت المصادر الدبلوماسية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أخذت عينات من موقع فى منطقة توركوز آباد فى العاصمة طهران، وأن إيران كانت بطيئة فى تقديم الإجابات لشرح نتائج الاختبار.
 
ويؤكد تقرير الوكالة الدولية أيضا، ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الآن، إلى ما يعادل 551 كيلوجرام، بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 300 كيلوجرام المنصوص عليه فى صفقة إيران لعام 2015 مع القوى العالمية.
 
ونقلت "الجارديان" عن دبلوماسى مقيم فى فيينا، قوله إن معدل إنتاج اليورانيوم المخصب ارتفع بشكل كبير إلى أكثر من 100 كيلوجرام فى الشهر، وقد يرتفع أكثر.
 
ويؤكد تقرير الوكالة الدولية، أن إيران تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم فى منشأة فوردو، فى أحدث انتهاكاتها لصفقة 2015.
 

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