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التحقيق مع 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:26 م
التحقيق مع 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية مخدرات _ اموال
كتبت أمنية الموجى

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باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين، بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجؤا إلى غسيل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.

 


التحقيق مع 4 متهمين

تشكيل عصابي

تجارة المخدرات

غسل الاموال

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