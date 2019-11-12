سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيقات: لص السيارات بباب الشعرية سبق اتهامه فى 54 قضية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:00 ص
التحقيقات: لص السيارات بباب الشعرية سبق اتهامه فى 54 قضية سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، أن العاطل، المتهم بسرقة السيارات بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 54 قضية سرقة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم .

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم باب الشعرية، بضبط"خ. ف. س" 54 سنة عامل، والسابق اتهامه في 54 قضية، اثناء شروعه فى سرقة السيارة رقم 154901 نقل المنيا ماركة شيفروليه فضي اللون ملك "م. س. ا" 25 سنة سائق ومقيم دائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان اخفائها.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر الموضحة قرين كل منهم، وبالعرض على  النيابة العامة، وقررت استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

 


مباحث القاهرة

سرقة سيارات

باب الشعرية

جريمة سرقة

سيارات مسروقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة