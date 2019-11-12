التحقيقات: لص السيارات بباب الشعرية سبق اتهامه فى 54 قضية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، أن العاطل، المتهم بسرقة السيارات بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 54 قضية سرقة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم .

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم باب الشعرية، بضبط"خ. ف. س" 54 سنة عامل، والسابق اتهامه في 54 قضية، اثناء شروعه فى سرقة السيارة رقم 154901 نقل المنيا ماركة شيفروليه فضي اللون ملك "م. س. ا" 25 سنة سائق ومقيم دائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان اخفائها.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر الموضحة قرين كل منهم، وبالعرض على النيابة العامة، وقررت استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.