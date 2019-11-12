الاتحاد الأوروبى: علاقتنا مع الناتو أكثر قوة وعمقاً من أى وقت مضى

وكالات

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيرينى، أن علاقة التكتل الموحد حالياً مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، "قوية وعميقة أكثر من أى وقت مضى".

ووفقا لكما منشرته وكالة الأنباء الأردنية، نقلت وكالة آكي الإيطالية عن موغيريني قولها في مؤتمر صحفي بعد اختتام اجتماعات وزراء دفاع الدول الأوروبية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد تشاطرها الرأي بأن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية سيكون مفيداً للحلف، وأن تواجد ناتو قوي على الساحة الدولية يصب في مصلحة الأوروبيين.

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن قناعتها بأن أمام التعاون بين المنظمتين، أي الاتحاد وناتو، مستقبل جيد في السنوات القادمة.

وحرصت على أن تشرح بإسهاب الخطوات التي قطعها الاتحاد وناتو معاً على طريق تعميق تعاونهما، خاصة لجهة إقامة مشاريع التعاون المشتركة، تبادل المعلومات وتعميق الحوارات على مختلف المستويات السياسية والأمنية.