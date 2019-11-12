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الأمم المتحدة تحث لبنان على تشكيل حكومة تتحلى بالكفاءة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:28 م
الأمم المتحدة تحث لبنان على تشكيل حكومة تتحلى بالكفاءة لبنان
رويترز

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 أغلقت المصارف والمدارس في لبنان أبوابها اليوم الثلاثاء مع بداية موجة اضطرابات جديدة بينما يواجه السياسة صعوبات للاتفاق على حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ودعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان اليوم إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة بالكفاءة مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون "الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".

والبلد في حاجة ملحة لحكومة جديدة لاستحداث إجراءات اقتصادية عاجلة. وقال رئيس نقابة المستوردين إن القيود على المدفوعات للواردات تزداد شدة وأن المزيد من عمليات إغلاق البنوك تدفع الأمور نحو الأسوأ.

 

 


الأمم المتحدة

لبنان

الحرب الأهلية

البنوك

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