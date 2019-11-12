سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمطار تُغرق "البندقية" فى موجة طقس سئ تضرب إيطاليا.. (صور)

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:19 م
الأمطار تُغرق "البندقية" فى موجة طقس سئ تضرب إيطاليا.. (صور) الأمطار تُغرق شوارع ايطاليا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغرقت الأمطار الغزيرة التى تُشكل سيول وفيضانات مدن عدة بإيطاليا، فى موجة طقس سئ ترافقها هبوب رياح قوية تقارب سرعة هباتها 100 كم/ساعة.

ونشرت وكالة الأنباء "رويترز"، عددا من الصور اليوم، لما تعانية مدينة البندقية بشمال دولة إيطاليا، ووضح غرق الشوارع والميادين بمياة الأمطار مما أدى إلى شبة شلل للحياة والحركة بالمدينة العريقة.

أفراد الأمن غارقون فى مياة الأمطار
أفراد الأمن غارقون فى مياة الأمطار

 

المياه أغرقت المحلات
المياه أغرقت المحلات

 

ساحة سان ماركس عقب طول الأمطار
ساحة سان ماركس عقب طول الأمطار

 

شوارع البندقية غارقه
شوارع البندقية غارقه

 

عبور الممشى فى ميدان سان ماركس
عبور الممشى فى ميدان سان ماركس

 

غرق البندقية بمياة الأمطار
غرق البندقية بمياة الأمطار

 

غرق ميدان سان ماركس بالمياة
غرق ميدان سان ماركس بالمياة

 

مشهد عام لميدان القديس مرقس
مشهد عام لميدان القديس مرقس

 


امطار غزيره

سيول

فيضانات

البندقيه

ايطاليا

طقس ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة