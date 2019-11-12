الأمطار تُغرق "البندقية" فى موجة طقس سئ تضرب إيطاليا.. (صور)

رويترز

أغرقت الأمطار الغزيرة التى تُشكل سيول وفيضانات مدن عدة بإيطاليا، فى موجة طقس سئ ترافقها هبوب رياح قوية تقارب سرعة هباتها 100 كم/ساعة.

ونشرت وكالة الأنباء "رويترز"، عددا من الصور اليوم، لما تعانية مدينة البندقية بشمال دولة إيطاليا، ووضح غرق الشوارع والميادين بمياة الأمطار مما أدى إلى شبة شلل للحياة والحركة بالمدينة العريقة.



أفراد الأمن غارقون فى مياة الأمطار



المياه أغرقت المحلات



ساحة سان ماركس عقب طول الأمطار



شوارع البندقية غارقه



عبور الممشى فى ميدان سان ماركس



غرق البندقية بمياة الأمطار



غرق ميدان سان ماركس بالمياة