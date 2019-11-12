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الأمطار توقف شحنات النفط الجزائرية من ميناء سكيكدة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:29 م
الأمطار توقف شحنات النفط الجزائرية من ميناء سكيكدة أرشيفية
رويترز

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ذكر تلفزيون النهار الخاص، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة اوقفت شحنات النفط الجزائرية من ميناء سكيكدة اليوم الثلاثاء.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "رويترز"، لم يتسن الاتصال على الفور بشركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة للحصول على تعقيب.  


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امطار غزيره

الجزائر

طقس

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سكيكده

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