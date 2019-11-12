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اعرف أهم 3 سلع تموينية انخفضت أسعارها على البطاقات مع الزيت والسكر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:22 م
اعرف أهم 3 سلع تموينية انخفضت أسعارها على البطاقات مع الزيت والسكر سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار بعض السلع على بطاقات التموين وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، ومن المقرر أن يتم ذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

 

 سعر السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

 سعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها.

سعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيها.

 سعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه.

 إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا.

 

من المقرر أن يتم تطبيق قرار تخفيض أسعار السلع التموينية اعتبارًا من الشهر المقبل، وطرح السلع على بطاقات التموين بنفس الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية.


التموين

السلع التموينية

بطاقات التموين

زيت التموين

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