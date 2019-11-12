اضبط مخالفة.. القمامة تحتل مطلع كوبرى رضا حافظ بالمحلة رغم شكاوى المواطنين

الغربية – عادل ضرة

سيطرت حالة من الغضب على سكان منطقة المنشية الجديدة ثان المحلة بمحافظة الغربية، بسبب احتلال القمامة لمطلع كوبرى الفريق رضا حافظ الذى يربط المنطقة بمنطقة سكة زفتى وميدان الشون وشارع البحر الرئيسى، وتراكمها منذ أيام وسط تجاهل مسئولى حى ثان المحلة، لشكاوى السكان.

ورصد" اليوم السابع" تراكم أكوام القمامة بمطلع كوبرى الفريق رضا حافظ بالمحلة من ناحية المنشية الجديدة، وشكاوى المواطنين من تراكمها لأكثر من 5 أيام متصلة، وتجاهل مسئولى حى ثان المحلة، لشكواهم المتكررة، مما ينتج عنها انتشار الذباب والكلاب الضالة والقطط، وقيام النباشين بالعبث فى القمامة.

واستغاث الأهالى برئيس مدينة المحلة، للتدخل لرفع القمامة ومخلفات الهدم والتى تعوق حركة المرور، حتى يتمكن المواطنين وأصحاب السيارات من عبور الشارع.











