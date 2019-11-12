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فى "جامعة لوزان"..

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:15 ص
إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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أكد وزير الإسكان ، أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الابتدائية، لمشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، بمدينة العلمين الجديدة، حيث قام بتنفيذ التصميمات أحد المكاتب الاستشارية العالمية.
 
وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع سيُقام على مساحة 39.5 فدان، ويضم (مبنى الأكاديمية – مبنى فندق 4 نجوم، به 120 غرفة – مبني رياضي – سكن الطلاب – قاعة الاحتفالات – المطاعم – مبنى الإدارة)، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على أعلى مستوى.
 
وأكد أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام.
 
وأشار الوزير إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان والتابعة لمدرسة لوزان السويسرية للفنادق، لإنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، (عبارة عن كلية متخصصة في مجال الضيافة والفنادق)، بمدينة العلمين الجديدة، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة.
 
 
وقال، إنه سيتم إنشاء المركز بنظام الشراكة، بحيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنشاء المركز وتجهيزه، وتسليمه لمدرسة لوزان السويسرية للفنادق التى تتولى الإدارة والتدريس من خلال خبرائها المتخصصين، لإخراج جيل من الطلبة المتخصصين في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، موضحاً أنه تم اختيار المدرسة الفندقية بلوزان لتنفيذ المشروع، لأنها أول مدرسة ضيافه أُنشئت فى العالم سنة 1893، وتحتل دائما المراكز الأولى فى التقييم العالمى، ولديها أوسع شبكة اتصالات فى مجال الضيافة بالعالم، وتخرج فيها أكثر من 25000 طالب، ويقيم بها حالياً أكثر من 2608 طلاب، وتضم طلبة من جنسيات مختلفة (أكثر من 107 جنسيات).
 
وأضاف الوزير: تشمل البرامج الدراسية التى تقدمها مدرسة لوزان للفنادق، ما يلي: برامج البكالوريوس، حيث تعتبر المدرسة الفندقية بلوزان الأفضل عالمياً فى برامج البكالوريوس لإدارة الضيافة، وماجستير العلوم فى الضيافة المتكاملة، وهو برنامج فريد يتم تدريسه فى نفس الوقت فى 3 من أكبر الجامعات فى 3 قارات فى إدارة الضيافة، والماجستير التنفيذى، ويتم تدريسه لمدة 11 شهراً في إدارة الضيافة القائمة على خبرة الدارس فى المجال، وماجستير الضيافه بالمراسلة، وهو برنامج يتضمن 80% من الوقت للتعليم عن بعد، و20% للتعليم داخل المدرسة.

وزاره الاسكان

العلمين الجديده

المدن الجديده

اليوم السابع بلس

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