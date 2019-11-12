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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:07 م
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية مشاجره - أرشيفيه
المنوفية -محمد فتحى

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أصيب 4 أشخاص بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية،بإصابات بالغة فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء  محمد ناجى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد على مركز شرطة أشمون بمشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص ، تبين أن طرفى المشاجرة، طرف أول ع. س .ع 47 عاما نقاش مصاباً برش خرطوش بالساق اليمني ، وشقيقه ر  49 عاما  فلاح مصاباً برش خرطوش بالساق اليمني ، ومقيمان دائرة المركز وتم نقلهما إلى مستشفي أشمون العام ، طرف تانى ح .م.ع 47 عاما فران شقيقه م  32  عاما فران .

وبمواجهة الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابتهما من سلاح ناري كان بحوزتهما لخلافات على القيمة الإيجارية لمخبز بلدي ملكهما  " طرف أول " مؤجر للطرف الثاني كائن بدائة المركز، وتمكنت المباحث من ضبط الثالث والرابع وبحوزتهما فرد خرطوش محلي الصنع  عيار 12 و " 16 " طلقة من ذات العيار ، وبمواجتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز اشمون

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