إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية،بإصابات بالغة فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد على مركز شرطة أشمون بمشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص ، تبين أن طرفى المشاجرة، طرف أول ع. س .ع 47 عاما نقاش مصاباً برش خرطوش بالساق اليمني ، وشقيقه ر 49 عاما فلاح مصاباً برش خرطوش بالساق اليمني ، ومقيمان دائرة المركز وتم نقلهما إلى مستشفي أشمون العام ، طرف تانى ح .م.ع 47 عاما فران شقيقه م 32 عاما فران .

وبمواجهة الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابتهما من سلاح ناري كان بحوزتهما لخلافات على القيمة الإيجارية لمخبز بلدي ملكهما " طرف أول " مؤجر للطرف الثاني كائن بدائة المركز، وتمكنت المباحث من ضبط الثالث والرابع وبحوزتهما فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 و " 16 " طلقة من ذات العيار ، وبمواجتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.