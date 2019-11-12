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إصابة 3 طلاب فى حادث سيارة على طريق سوهاج الجديد.. والجامعة تصدر بيانا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:14 م
إصابة 3 طلاب فى حادث سيارة على طريق سوهاج الجديد.. والجامعة تصدر بيانا اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد طريق الكوامل مدينة سوهاج الجديدة اليوم وقوع حادث سيارة على الطريق عقب اصطدام سيارة بالرصيف، مما نتج عنه إصابة 3 طلاب، طالبتين بكلية الألسن والتربية وطالب بكلية التجارة وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

من جانبها أصدر المركز الإعلامى لجامعة سوهاج بيانا جاء فيه أنه وبناء على توجيهات رئيس الجامعة، توجه نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، يرافقه مدير أمن الجامعة، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث.

وجاء التقرير الطبى أن طالبة كلية الالسن تعانى من جروح بالوجه وخلف الساعد الأيمن والطالب بكلية التجارة يعانى من جرح خلف الكوع الايمن والطالبة بكلية التربية تعانى من جروح خلف اليد اليمنى.

وقرر الأطباء إجراء عملية تجميلية لطالبة كلية الألسن عبارة عن رقعة جلدية باليد اليمنى وإجراء غرز تجميلية لطالب كلية التجارة وطالبة كلية التربية بيد كل منهما والخروج مباشرة بعد إجراء تلك الغرز.

 وأنهت الجامعة تصريحاتها أنه تهيب بسائقى السيارات الالتزام بقواعد القيادة حماية لأرواح الطلاب والمجتمع ككل، كما تؤكد على الدور الهام والحيوى لإدارة المرور فى متابعه حركة سير السيارات من وإلى الجامعة.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

جامعة سوهاج

مدينة سوهاج الجديدة

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