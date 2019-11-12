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إصابة ضابط وخفير نظام فى تبادل إطلاق النار مع خارجين عن القانون بقنا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:01 م
إصابة ضابط وخفير نظام فى تبادل إطلاق النار مع خارجين عن القانون بقنا قوات الامن - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أمنية الموجى

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تلقى مركز شرطة فرشوط بـ 

مديرية أمن قنا

، بلاغ يفيد تواجد شخصان بجوار دراجة نارية بجانب الطريق الفرعى بين قريتى الكوم الأحمر والحاج سلام بدائرة المركز وحال توقف السيارة لفحصهما، فوجئت القوة بإطلاق أعيرة نارية من داخل زراعات القصب بجانب الطريق فقامت القوة بمبادلةالإطلاق ونتج عن ذلك إصابة ضابط وخفير نظامى.

 وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَيْن سبق اتهامهما في 12 قضية قتل، بلطجة، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، سرقة، ضرب مقيمان بدائرة المركز، حاصل على دبلوم (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت)، بالاشتراك مع آخران محددان هاربان.

وعلى الفور تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان وأضافوا أنهم حال تواجدهم بمكان الحادث لارتكاب حوادث سرقات بالإكراه فوجئوا بمرور سيارة الشرطة وخشية ضبطهم قام المتهمان العاطلان بإطلاق عدة أعيرة نارية لتمكينهم من الهرب وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية- بندقية خرطوش و17 طلقة مختلفة الأعيرة- الدراجة النارية).

 

 


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الامن العام

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مطاردة خارجين عن القانون

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