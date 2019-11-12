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إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:00 ص
إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة بطاقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يلجاء الكثير من المواطنين، لاستخراج بطاقة الرقم القومى، ويتساءل البعض عن المستندات المطلوبة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية المستندات التى يجب توافرها لاستخراج الرقم القومى.

استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.

بطاقة تحقيق الشخصية "شخصية /عائلية " أو جواز سفر لاثبات شخصية المواطن.

صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

 صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

اعتماد المهنة من النقابة المختصة لاصحاب المهن النقابية.

تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارة الخاصة.

إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الاطـلاع عـلى الأصل "لاصحاب النشاط التجاري".

إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي "بعد الاطلاع على الأصل" فى حالة إثبات المؤهل الدراسي.

فى حالة طلب تغيير محل الإقامة يتم إثباته بموجب عقد موثق أو إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون أو إقرار أحد الأقارب فى حالة طلب تغيير محل الإقامة لديه على ان يكون هذا العنوان مثبتا ببطاقةالقريب الشخصية او العائلية.


بطاقة الرقم القومى

الاحوال المدنية

استخراج الرقم القومى

المستندات المطلوبة للرقم القومى

اليوم السابع بلس

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