إحالة 40 موظفا للتحقيق لاهمالهم وتقصيرهم فى العمل بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بالمتابعة اليومية لكافة لكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،مشددا على تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين تحقيقا للانضباط فى العمل.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية لمركزى دمنهور وايتاى البارود حملات رقابية مكثفة على المصالح الحكومية بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 40 موظف من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق لغيابهم عن العمل وإنصرافهم أثناء المواعيد الرسمية.

وتضمنت الحملات متابعة إنشاء القواعد الخرسانية لكوبري المشاة العلوي بإيتاي البارود ومتابعة رد الشيء لأصله بالشارع المؤدي لمساكن مبارك بجوار كلية اللغة العربية،وكذلك إستكمال إصلاح خط الصرف الصحي بقرية جعيف ورفع مياة شبكة الصرف المتراكمة بملعب قرية كفر الشيخ مخلوف .

كما تضمنت الحملة رفع تراكمات القمامة بكافة القرى وصيانة كشافات الإنارة بالطرق الرئيسية أمام كلية اللغة العربية وتنفيذ حملات تموينية علي المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالمواعيد الرسمية للعمل والأوزان المقررة.