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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:02 م
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أول عملية زرع رئة مزدوجة لمريض أمريكي بسبب تدخين السجائر الإلكترونية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:30 م
أول عملية زرع رئة مزدوجة لمريض أمريكي بسبب تدخين السجائر الإلكترونية أمراض الرئة الناتجة عن السجائر الإلكترونية
كتبت إيناس البنا

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أعلن الأطباء في مستشفى ميتشيجان الأمريكية أجرائهم أول عملية زرع رئة مزدوجة لمريض بعد إصابة رئتيه بأضرار جسيمة  لا يجدي معها العلاج نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية.

ووفقا لتقريرجريدة " ديلى ميل" يعد المريض هو أول شخص في الولايات المتحدة يقوم بإجراء عملية زرع رئة مزدوجة وسط تفشي مرض الرئة نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية، الذي أودى بحياة 40 شخصًا وتسبب فى مرض أكثر من 2000 شخص.

خبر ديلى ميل عن زرع رئة نتيجة السجائر الكترونية
خبر ديلى ميل عن زرع رئة نتيجة السجائر الكترونية

 

لم يتم نشر أي تفاصيل أخرى حول عملية الزرع، وبحسب ما ورد، طلب المريض من فريقه الطبي مشاركة الصور وتحديثه لتحذير الآخرين من مخاطر السجائر الإلكترونية، والتي سيتم عرضها في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم.

يأتي هذا وسط الإعلان عن ظهورعدد كبير من أمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة التي تسببت في مرض 2051 أمريكيا منذ شهرمارس وتسببت فى قتل 40 شخصًا على الأقل في 24 ولاية، وكان معظم الضحايا من الذكوروأقل من 35 عامًا، حيث تتراوح أعمارهم بين 17 و 75 عامًا، وفقًا للتقرير.

في الأسبوع الماضي، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن طفرة في سبب تفشي مرض الأبخرة، حيث حددت أنه المركب الكيميائي الموجود بالسجائر الإلكترونية.

وقالت دراسات إن السجائر الإلكترونية  وأجهزة التبخيرالأخرى التي استخدمها كثيرون من الذين تمت إصابتهم بأمراض الرئة ، ومعظم الأمراض أصيب بها المدخنين كانت لتدخين مزيج من الماريجونا والنيكوتين.

 

 


السجائر الإلكترونية

امراض الرئة

زرع رئة مزدوجة

النيكوتين

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