أوكرانيا: ننضم "للناتو" قبل عضويتنا فى الاتحاد الأوروبى

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أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكرانى للتكامل الأوروبى، و"الأوروبى - الأطلسى" دميترى كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن "كييف" ستنضم إلى حلف شمال الأطلسى "ناتو" بشكل أسرع من الاندماج فى الاتحاد الأوروبى.

وأضاف، فى مقابلة مع وكالة "أر بى كا – أوكرانيا"، اليوم أن السلطات الأوكرانية ترغب فى تلبية جميع متطلبات حلف شمال الأطلسى لإصلاح البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار، إلى أنه يتعين التوافق تماما مع دول التحالف بعد مرور خمس سنوات، وأن الخطوة التالية التى يجب اتخاذها هى الحصول على قرار سياسى من التحالف لبدء عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسى .

وأوضح، أن بلاده كانت ستحصل على إجابة أسوأ مما كانت عليه فى عام 2008، فى حالة إعادة تقديم طلب لخطة عمل بشأن العضوية فى "الناتو" وذلك بناءً على التغييرات فى التحالف ، والمجتمع الأوروبى - الأطلسى .

ولفت، إلى أنه بعد تقديم طلب خطة العضوية فى عام 2008 ، تلقت "كييف" تأكيدًا بأن أوكرانيا ستصبح عضوًا فى حلف شمال الأطلسى، وأن الطلب أرسل للدراسة، وأن تقديم طلب ثانٍ من الناحية الإجرائية يعنى إعادة ضبط كل شيء والبدء من جديد.

يذكر أن البرلمان الأوكرانى، أقر فى ديسمبر عام 2014، تعديلا قانونياً يقضى بالتخلى عن حالة حياد الدولة، وأنه يتعين وفق العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد حتى عام 2020 الوصول لتوافق كامل للقوات المسلحة مع معايير "الناتو" .

وتم توقيع "خارطة عمل" بين أوكرانيا و"الناتو"، خلال زيارة الرئيس الأوكرانى الأسبق بيترو بوروشينكو إلى "بروكسل" منتصف ديسمبر عام 2015 للتعاون التقنى والدفاعى ، وفى يونيو عام 2016 تم اعتماد تعديلات قانونية إضافية، تنص على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو " هو هدف من أهداف السياسة الخارجية للبلاد.