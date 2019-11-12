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أمانة مجلس التعاون الخليجى تحصل على الآيزو فى الجودة وأمن المعلومات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:33 م
أمانة مجلس التعاون الخليجى تحصل على الآيزو فى الجودة وأمن المعلومات الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى
وكالات

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حصلت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى، ممثلة فى عدد من القطاعات والادارات والمكاتب التابعة لها على شهاد الآيزو في الجودة وأمن المعلومات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قد أقامت الأمانة حفلا بهذه المناسبة بمقرها بالرياض وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الحفل وسفراء دول مجلس التعاون لدى المملكة ، والأمناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات والإدارات العامة وعدد من منسوبي الأمانة العامة.

وخلال الحفل قُدمت عروض مرئية للخطة الاستراتيجية للأمانة العامة، وما تم تطبيقه من أنظمة تقنية متطورة في إدارة الموارد البشرية والأعمال والسياسات والإجراءات الإدارية الاخرى والتي مكنتها من الحصول على شهادة الآيزو في الجودة وأمن المعلومات.

ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أعرب فيها عن بالغ التقدير للجهود المخلصة التي يبذلها كافة منسوبي الأمانة العامة والمكاتب والمراكز التابعة لها، من أجل تطوير العمل والارتقاء بالأداء إلى المستوى المشرف الذي نسعى إليه جميعا خدمة لمسيرة التعاون الخليجي وأهدافها السامية.

ونوه الزياني بجهود ومثابرة منسوبى الأمانة في حرصهم على التطور وتحسين الأداء وتنظيم العمل وفق منهجية الإدارة الحديثة، مشيداً برؤية ثمار تلك الجهود المباركة التي بذلها كافة منسوبى تلك القطاعات والادارات، مؤكدا بأنها دليل على اخلاصهم وتفانيهم في أداء المسؤوليات والمهام المكلفين بها، وسعيهم الدائم لتطوير وتحسين الأداء، مما كان له أبرز الأثر في ما تحققه الأمانة العامة من نجاح حتى أصبحت اليوم مثالا للتميز والجودة والسمعة المرموقة.

وتخلل الحفل تسلم الأمين العام لمجلس التعاون شهادة الآيزو في أمن المعلومات من مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود.

وقد قام الأمين العام وسفراء دول مجلس التعاون بتسليم شهادات التكريم للأمانة العامة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية والقطاعات والمراكز والإدارات التي حصلت على شهادة الآيزو في الجودة وأمن المعلومات.


التعاون الخليجى

الايزو

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