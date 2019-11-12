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"ألسن بنى سويف" تشارك فى أعمال القمة الــ19 لمؤتمر شركات ناشئة بلا حدود

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:39 م
"ألسن بنى سويف" تشارك فى أعمال القمة الــ19 لمؤتمر شركات ناشئة بلا حدود "ألسن بنى سويف" تشارك فى أعمال القمة الــ19 لمؤتمر شركات ناشئة بلا حدود
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن مشاركة طلاب كلية الألسن من أقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية فى أعمال القمة الــ 19 لمؤتمر الشركات الناشئة بلا حدود المنعقد فى الفترة ما بين 8-9 نوفمبر الجارى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والعالمية تحت رعاية عدد من المؤسسات منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أن القمة تناولت على مدار يومين ثلاثة مسارات وهى التقنية للصعود وقيادة المرأة والاقتصاديات الإبداعية، وذلك بمشاركة عدد من قادة قطاع الشركات الناشئة مع مجموعة كبيرة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة فى مصر، الذين يسعون للوصول للأسواق العالمية ، بهدف توصيل رواد الأعمال بالمصادر لمساعدتهم على نمو أعمالهم، بالإضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين للشركات الناشئة المتميزة .

 

وأكد رئيس الجامعة أن مشاركة الطلاب فى المنتديات والمؤتمرات واللقاءات تتيح لهم فرصة كبيرة لتوسيع مداركهم واكتسابهم خبرات كبيرة. 

 

 


جامعة بنى سويف

بنى سويف

السن بنى سويف

كلية الألسن

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