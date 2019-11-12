أصدقاء طالبة الطب البيطرى يكشفون كواليس سقوطها من الطابق السادس

كتب أحمد الجعفرى

استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من أصدقاء طالبة كلية الطب البيطرى التى سقطت من شرفة مدينة الطالبات الخاصة بجامعة القاهرة من الطابق السادس، مما أسفر عن وفاتها.

وكشفت أقوال أصدقاء الطالبة أن "لمياء محمد" اختل توازنها أثناء وقوفها فى الشرفة لنشر ملابسها، مما أسفر عن وفاتها، وأكدوا أنها لم تكن تعانى من أى مشاكل نفسية تدفعها للانتحار أو أن وراء وفاتها شبهة جنائية.

وأعلنت جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطرى الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

وتقدمت الجامعة بأحر التعازى وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت الجامعة إنه سوف تقام صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.