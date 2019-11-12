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خالد صلاح
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أسعار النفط تصعد وسط ترقب الأسواق لإشارات بشأن محادثات التجارة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:23 ص
أسعار النفط تصعد وسط ترقب الأسواق لإشارات بشأن محادثات التجارة نفط_أرشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متعافية من خسائر مبكرة بفعل آمال فى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ربما يشير إلى تقدم فى محادثات التجارة مع الصين خلال كلمة فى وقت لاحق اليوم.

كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة  0.5 %، إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل فى وقت سابق من اليوم.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى  0.4 %، إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط إلى 56.55 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار أمس الاثنين بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهرا، والتى ألقت بظلالها على النمو الاقتصادى العالمي.

وقال ترامب يوم السبت إن المحادثات مع الصين تمضى "بشكل جيد جدا" لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا إلا إذا كان الأمثل لواشنطن.

وقال أيضا إنه كانت هناك تقارير خاطئة عن عزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب فى نادى نيويورك الاقتصادى فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستكون الأسواق متعطشة لأى جديد بشأن المحادثات.


الحرب التجارية الأمريكية الصينية

أسعار النفط

النفط

الحرب التجارية

رويترز

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