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أسعار الذهب فى السعودية .. وعيار 24 بـ 175.04 ريال سعودى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:39 ص
أسعار الذهب فى السعودية .. وعيار 24 بـ 175.04 ريال سعودى ذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو  175.04 ريال سعودى مقابل 46.67 دولار أمريكى .

                           

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:                     

سعر الذهب عيار 24     بنحو  175.04 ريال      بما يعادل  $46.67

سعر الذهب عيار 22     بنحو  160.45 ريال      بما يعادل  $42.78

سعر الذهب عيار 21     بنحو  16. 153 ريال     بما يعادل  $40.84

سعر الذهب عيار 18     بنحو  131.28 ريال      بما يعادل  $35.00

سعر الذهب عيار 14     بنحو  102.11 ريال      بما يعادل  $27.23

سعر الذهب عيار 12     بنحو  87.52 ريال        بما يعادل  $23.34

سعر أوقية الذهب         بنحو  5,444  ريال       بما يعادل  $1,452

سعر جنيه الذهب          بنحو 1,225 ريال        بما يعادل   $326.71

سعر كيلو الذهب         بنحو 175,036 ريال     بما يعادل  $46,672


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