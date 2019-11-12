أسعار الذهب فى السعودية .. وعيار 24 بـ 175.04 ريال سعودى

كتبت سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 175.04 ريال سعودى مقابل 46.67 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بنحو 175.04 ريال بما يعادل $46.67

سعر الذهب عيار 22 بنحو 160.45 ريال بما يعادل $42.78

سعر الذهب عيار 21 بنحو 16. 153 ريال بما يعادل $40.84

سعر الذهب عيار 18 بنحو 131.28 ريال بما يعادل $35.00

سعر الذهب عيار 14 بنحو 102.11 ريال بما يعادل $27.23

سعر الذهب عيار 12 بنحو 87.52 ريال بما يعادل $23.34

سعر أوقية الذهب بنحو 5,444 ريال بما يعادل $1,452

سعر جنيه الذهب بنحو 1,225 ريال بما يعادل $326.71

سعر كيلو الذهب بنحو 175,036 ريال بما يعادل $46,672