أردوغان يواصل الابتزاز.. ويؤكد: سنواصل ترحيل عناصر داعش لبلدانهم

رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن بلاده سوف تواصل ترحيل أعضاء تنظيم داعش الإرهابى، سواء قبلتهم بلدانهم أم لم تقبل، فى محاولة صريحة لابتزاز دول الغرب.

كان وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، أكد فى تصريحات له السبت الماضى، إن أنقرة ستعيد أعضاء تنظيم "داعش الإرهابى" المعتقلين إلى بلادهم متحججا بما أسماه "التقاعس الأوروبى" بشأن هذه المسألة.