أداء متراجع لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ، أداء متراجعا لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات الأجنبية والعربية، تأثرًا بالإعلان عن اكتتاب شركة "أرامكو" السعودية، قابلها اقتناص للفرص من قبل الصناديق المحلية والأفراد المصريين والأجانب والعرب.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 4.8 مليار جنيه، ليصل إلى 732.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه، أكثر من نصفها تعاملات سوق الأسهم والبقية شكلت تداولات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى (إيجى إكس 30) على تراجع نسبته 68ر0% لينهى التداولات عند مستوى 98ر14669 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجى إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61ر0% ليسجل 07ر548 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر (ايجى اكس 100) الأوسع نطاقًا ليغلق منخفضًا بنسبة 57ر0% مسجلا 93ر1453 نقطة.