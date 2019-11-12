«ديلر» إمبابة يكشف عن مصدر تمويله بالحشيش ويعترف بالاتجار فى المخدرات

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد المتهم بحيازة 4 فرش حشيش، وبندقية آلية، عقب القبض عليه بإمبابة، عن هوية عاطل وراء تمويله بالمواد المخدرة، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليه.

كما اعترف المتهم بحيازته البندقية الآلية لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه خلال ترويج المضبوطات، وكشف عن هوية المتهم ببيعها له.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة استعدادا لترويجها على عملائه، فتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم القبض على المتهم، بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 4 فرش حشيش، وبندقية آلية، و5 طلقات، ومبلغ 500 جنيه.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.