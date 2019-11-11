وزير الكهرباء يجتمع بمجلس إدارة "الطاقة المتجددة" للاستعداد لافتتاح مجمع بنبان

كتبت رحمة رمضان

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اجتماعًا، صباح اليوم، بمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور الدكتور محمد الخياط رئيس الهيئة، لمناقشة الخطط المستقبلية للهيئة للتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع التجهيزات اللازمة لافتتاح مجمع بنبان الشمسى بقدرة 1465 ميجاوات والذى من المتوقع أن يتم افتتاحه الشهر المقبل.



الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يستهدف أن تكون نسبة القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 20% بحلول عام 2022، لافتاً إلى أن استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى 42% عام 2035.