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وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:00 ص
وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 54 الف ميجا وات، موكداً أن القدرة الأسمية لهذه القدرات تبلغ 46 ألف ميجا وات متاحين على الشبكة يومياً.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة و الذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 20 ألف ميجا وات.

و أشار وزير الكهرباء، إلى أن هذا الاحتياطى يزيد يوماً بعد يوم بعد التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع قبرص والسعودية والسودان ودول الخليج، مشيراً إلى أن هذا الكم من الاحتياطى اليومى يشجع على الاستثمار فى مصر.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

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اليوم السابع بلس

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