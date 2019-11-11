هيئة تعليم الكبار: 3 منابع للأمية الهجائية فى مصر

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور عمرى عاشور، رئيس هيئة تعليم الكبار، إن هناك ثلاثة منابع للأمية الهجائية فى مصر.

وأضاف رئيس هيئة تعليم الكبار فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن أولها عدم التحاق الطفل بالتعليم منذ صغره، و أما السبب الثانى للأمية، هو التسرب من التعليم فعدد كبير جدا يتسرب من المدارس، أما السبب الثالث فى منابع الأمية، ارتداد الشخص الذى تم محو أميته إلى طابور الأميين مرة أخرى.

وأوضح رئيس هيئة تعليم الكبار، أن الدولة بدأت فى الحاق جميع الأطفال فى سن الإلزام بالمدارس والتعليم وتوفير اتاحة مناسبة لهم، وإنشاء مدارس جديدة فى المناطق النائية الأكثر احتياجا، كما تعمل وزارة التربية والتعليم على سد منابع الأمية عن طريق إنشاء إدارة للتسرب من التعليم تبحث أسباب التسرب من التعليم.