نيابة طوخ تتحفظ على فوارغ الطلقات النارية فى واقعة وفاة 3 خفراء

فريق المحافظات

تحفظت النيابة العامة بطوخ بمحافظة القليوبية،على فوارغ الطلقات النارية إثر واقعة وفاة 3 خفراء بينهما خفير خصوصى بقرية كفر الحصافة، كما تحفظت النيابة العامة على الخفير الرابع، الذى نجا من الحادث لاستجوابه وسؤاله عن الواقعه.

وكانت النيابة العامة بطوخ قد أمرت بالتصريح بدفن جثث 3 خفراء 2 نظامين وآخر خصوصى، لقوا مصرعهم إثر إطلاق أعيرة نارية مجهولة عليهم من مصدر غير معلوم خلال تواجدهم فى قطعة أرض زراعية فى محيط كمين "ارتكاز امنى" بقرية كفر الحصافة مركز طوخ بـالقليوبية ويجرى حاليا الإستعداد لنقل الجثامين من مستشفى بنها العام لإجراء الجنازة لهم بالقرية.

وكشفت التحقيقات الأولية فى واقعة مصرع 3 خفراء بطوخ بأنه أثناء جلوس اثنين من الخفراء النظامين برفقة مزارع فى إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ فى القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا.