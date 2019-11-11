نيابة طنطا تفتح تحقيق فى واقعة سقوط شاب من قطار كفر الزيات بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

بدأت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية فى فتح تحقيق عاجل فى واقعة مصرع شاب يدعى احمد مبروك عبد الرحمن ،إثر سقوطه قطار كفر الزيات بالقرب من مدينة طنطا، بعد مشاجرة مع كمسري القطار بسبب تدخينه سيجاره بالقطار، وتهديد الكمسري له بتسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات أو تغريمه غرامة التدخين فى القطار، وأثناء تهدئة القطار بمدخل طنطا قام الشاب بالقفز من القطار مما أدى لإصابته بنزيف حاد بالمخ وكسر بالجمجمة ووفاته.

وينتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة بالمستشفى، تمهيدا لفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان فى الواقعة.

وانتقل العميد أسامة ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا والرائد احمد الحجار رئيس مباحث القسم للمستشفى وتم التحفظ على جثة الشاب احمد مبروك عبد الرحمن بمشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا، لحين مناظرة النيابة للجثة وإصدار القرار بشأنها،

وجاء فى التقرير الطبي وجود جرحان سطحيان بفروة الرأس طول كل منهما 1سم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن وجرح سطحي طوله طوالي نصف سم وبعرضه على أطباء قسم المخ والأعصاب والعناية العامة تبين أنه يعانى من غيبوبة عميققة مع اتساع بؤبؤ العين ووظائفه الحيوية غير مستقرة مع اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والجسم وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم عمل دخول عناية مركزة باطنة طوارئ ووضعه على جهاز تنفس صناعى تحت العلاج والملاحظة ويستكمل التقرير عرض جراحة العظام، وبالكشف على المذكور تبين وجود تورم وزرقان بالكاهل الأيسر واليد اليسرى والجانب الأيمن للحوض ويحتاج لعمل أشعة عادية على هذه المناطق وإعاده العرض.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، وانتقل الرائد عادل الدخميسي نائب مأمور قسم ثان طنطا، لمتابعة الواقعة، وإخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

من جانبه أكد الدكتور متولي أبو ريا مدير مستشفى المنشاوى بطنطا أن المستشفى استقبلت الشاب فى حالة حرجة وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف حاد وكسر بقاع الجمجمة نتيجة اصطدامه بجسم صلب، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.