نص مذكرة النيابة فى قضية قفز شاب من قطار كفر الزيات بسبب تدخين سيجارة

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

ينشر " اليوم السابع" نص المذكرة التي اعدتها النيابة العامة بشأن واقعة قفز شاب ويدعى أحمد مبروك عبد الرحمن من القطار رقم 14 القادم من الإسكندرية التى القاهرة بالقرب من مدينة طنطا، إثر نشوب مشادة كلامية بين المتوفي وكمسري القطار بسبب قيام المتوفي بتدخين سيجارة داخل القطار وتهديد الكمسري له بتسليمه لنقطه شرطة النقل والمواصلات بطنطا أو تحرير محضر غرامه تدخين داخل القطار، إلا أن الشاب رفض ذلك وقفز من القطار اثناء التهدئة قبل مدينة طنظا، مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11986لسنه 2019ادارى قسم أول طنطا.

وجاء فى مذكرة نيابة أول طنطا، أنه وفقا لمحضر الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم أحمد ماهر الصلبط، بقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا، بورود إفاده من ناظر محطة طنطا رقم 70، تفيد بورود بلاغ لبرج طنطا بسقوط شخص يدعي أحمد مبروك عبد الرحمن باشا من القطار رقم 14 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، وبانتقاله إلى بلوك 4 قبل رصيف محطة طنطا بحوالى مائتى متر.

وتبين له نقل المصاب بمعرفة الأهالي إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وباشرت النيابة التحقيقات، وبالانتقال إلى المستشفى لسؤال المصاب حول سبب وكيفية حدوث اصابته، تبين وفاته وبمناطرة الجثمان تبين وجود ضمادة عليها آثار دماء على رأس المتوفي، ووزرقة بالعين اليمنى وزرقه بالجانب الآيمن من الجانب الآيمن، وتبين وجود آثار دماء من الفم.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعى للانتقال للمستشفى لمناظرة الجثمان واجراء الصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة وما بها من اصابات ووقت وتاريخ وكيفيه حدوثها والأداة المستخدمة وعما اذا كانت الوفاة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بالأوراق( سقوط من قطار)، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع موافاة النيابة بتقرير الطب الشرعى مفصل والتصريح بدفن الجثمان بمعرفة اهليته عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثمان بمعرفة أهليته.

وجاء فى التقرير الطبي الذى تم اعداده للمتوفي فور وصوله للمستشفى فى حالة حرجة وجود جرحان سطحيان بفروة الرأس طول كل منهما 1سم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن وجرح سطحي طوله طوالي نصف سم وبعرضه على أطباء قسم المخ والأعصاب والعناية العامة تبين أنه يعانى من غيبوبة عميقة مع اتساع بؤبؤ العين ووظائفه الحيوية غير مستقرة مع اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والجسم وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم عمل دخول عناية مركزة باطنة طوارئ ووضعه على جهاز تنفس صناعى تحت العلاج والملاحظة ويستكمل التقرير عرض جراحة العظام، وبالكشف على المذكور تبين وجود تورم وزرقان بالكاهل الأيسر واليد اليسرى والجانب الأيمن للحوض ويحتاج لعمل أشعة عادية على هذه المناطق وإعاده العرض.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم اول طنطا، بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، وانتقل اللواء محمود عيد مساعد مدير الامن والعقيد عادل الدخميسي نائب مأمور قسم ثان طنطا، لمتابعة الواقعة، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا للمستشفى للوقوف على تطورات الحادث.

من جانبه، أكد الدكتور متولي أبو ريا مدير مستشفى المنشاوى بطنطا أن المستشفى استقبلت الشاب فى حالة حرجة وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف حاد وكسر بقاع الجمجمة نتيجة اصطدامه بجسم صلب، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.