نجيب ساويرس يعين رئيس عمليات جديد لأوراسكوم تيلكوم لبنان

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تعيين هشام سبلينى رئيسًا للعمليات فى أوراسكوم تيلكوم لبنان إحدى شركاتها التابعة وشركة موبايل إنتريم كومبانى 1 ("ألفا") التى تقوم أوراسكوم تيلكوم لبنان بإدارتها.

وسيتولى "سبلينى"، بحسب بيان أوراسكوم للاستثمار، رئاسة قسم العمليات الذى تم إنشاؤه حديثًا ليجمع إدارات الخدمات التجارية والتكنولوجيا وخدمة العملاء، وتم إنشاء القسم من خلال إعادة الهيكلة بهدف تحسين الأداء التشغيلى لشركة ألفا وتيسير أنشطتها الداخلية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها مع تقليص النفقات التشغيلية.

ويتمتع هشام سبلينى بخبرة طويلة لأكثر من عشرين عامًا فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث قام ببناء وتطوير شبكات سلكية ولاسلكية ناجحة فى بيئات شديدة التنافس سواء فى الأسواق الناشئة أو المتطورة.

و كان هشام سبلينى يشغل منصب نائب رئيس القطاع التكنولوجى فى شركة أورانج مصر، ومن قبل ذلك منصب رئيس القطاع التكنولوجى فى شركة أوريدو ( Ooredoo) فى الكويت، ومنصب الرئيس التنفيذى المشارك لشركة أوراسكوم تيلكوم تونس.

وعلق المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائلا: "أننا نرحب ترحيباً حاراً بهشام لانضمامه إلى شركة أوراسكوم تيلكوم لبنان، ونحن على ثقة من قدرته على مساعدة شركة ألفا فى متابعة رحلتها فى النمو والتطور والريادة لمواصلة تقديم أفضل الخدمات وأحدثها لشعب لبنان، متمنين له مسيرة مهنية طويلة ومزدهرة معنا.