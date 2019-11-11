ممثلة الأمم المتحدة: السيستانى يساند تنفيذ إصلاحات جدية

رويترز

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت اليوم الاثنين، إن آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.