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مركز التنبؤ بالرى: سقوط أمطار اليوم على حلايب وشلاتين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:36 ص
مركز التنبؤ بالرى: سقوط أمطار اليوم على حلايب وشلاتين أمطار
كتبت ـ أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار إلى سقوط أمطار اليوم على منطقة حلايب وشلاتين تصل إلى 3 مليمتر، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على مصر غدا الثلاثاء.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

وأوضحت الوزارة، أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

جدير بالذكر، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.


الرى

التنبؤ بالفيضان

الانذار المبكر

الامطار

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