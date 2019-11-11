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مراكز الخدمات البريدية تستأنف عملها بعد إنتهاء عطلة المولد النبوى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 ص
مراكز الخدمات البريدية تستأنف عملها بعد إنتهاء عطلة المولد النبوى مكتب بريد - ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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تستأنف مكاتب الهيئة القومية للبريد عملها ، اليوم الإثنين ، بجميع  محافظات الجمهورية بعد انتهاء عطلة المولد النبوى الشريف.

كانت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كشفت أن إجمالى عدد مكاتب البريد الحكومية تصل الى 3981 مكتب على مستوى الجمهورية كما يصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد الى نحو 5.44 مليون.

و بلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.21 مليار جنيه بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2019  مقارنة بنحو 6.06 مليار جنيه بنهاية الفترة أبريل – يونيو 2018


مراكز الخدمات البريدية

المولد النبوى

عطلة رسمية

حجم المعاشات

وزارة الاتصالات

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