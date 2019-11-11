محافظة القاهرة تنتهى من إنشاء جبانات وادى الراحة وتطالب الحاجزين بسداد دفعة التسليم

كتب سيد الخلفاوى

طالبت محافظة القاهرة حاجزى جبانات وادى الراحة القطامية "طريق العين السخنة"، بالتوجه إلى مكاتب بريد القاهرة لسداد دفعة التسليم وقدرها 15000 جنيهاً، تمهيدا لاستلام الجبانات بعد انتهاء المحافظة من انشاءها.

وأعلنت المحافظة أنه سيتم استلام الرخصة الخاصة بالمدفن بعد دفع رخصة التسليم، من إدارة الجبانات بديوان عام المحافظة.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت عن فتح باب الحجز للمواطنين الراغبين فى الحصول على مدفن بمساحة 20 متر "كامل البناء" بجبانة وادى الراحة بشرط أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة وألا يكون قد سبق له الحصول على مدفن من أى جهة، وأكدت أنه تم توفير كل الخدمات بها من طرق ومسجد وغيرها.