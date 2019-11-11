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كل ما تريد معرفته عن أول جهاز محاكاة مصنع محليا لتدريب سائقى القطارات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أول جهاز محاكاة مصنع محليا لتدريب سائقى القطارات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن جهاز المحاكاة التى أعلنت هيئة السكة الحديد عن تصنيعه محليا لأول مرة لتدريب سائقى القطارات ومقارنة إمكانياته وتكلفة تصنيعه بأجهزة المحاكاة التى كان يتم استيراداها من الخارج.

1ـ جهاز المحاكاة مصنع محليا بالكامل.

2ـ جهاز المحاكاة تكلفة تصنيعه حوالى 250 ألف جنيه وتمثل 2% من تكلفة شراؤه من الخارج.

3ـ تكلفة استيراد الجهاز من الخارج تصل إلى مليون دولار.

4ـ قام بتصنيع الجهاز وتجميع مكوناته فريق من مهندسى السكة الحديد.

5ـ الجهاز سيتم تركيبه بمركز تدريب عاملى السكة الحديد فى طنطا.

6ـ جميع أجهزة المحاكاة كانت تستوردها هيئة السكة الحديد فى السابق.

7ـ هيئة السكة الحديد قررت عدم استيراد أى أجهزة محاكاة لتدريب السائقين مجددا.

8ـ هيئة السكة الحديد سوف تقوم بتصنيع ما تحتاجه من أجهزة محاكاة لتدريب السائقين.

9ـ السكة الحديد أكدت أنها سوف تصنيع أيضا أجهزة المحاكاة الخاصة بتدريب سائقى المترو.

10ـ جهاز المحاكاة المصنع محليا يحاكى الواقع تماما مثل أجهزة المحاكاة الموجودة فى مراكز تدريب سائقى القطارات على مستوى مناطق الهيئة والمستوردة من الخارج.

11ـ جهاز محاكاة عبارة عن كابينة قيادة تجعل السائق يحاكى الواقع ويتم من خلاله تدريب السائق على كافة الظروف التى يمكن أن تواجهه خلال قيادته للقطار.

 


جهاز محاكاة لتدريب سائقى القطارات

السكة الحيدد

هيئة السكة الحديد

تدريب سائقى القطارات

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