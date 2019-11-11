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فيديو.. سيولة مرورية بكورنيش النيل من روض الفرج للتحرير فى الاتجاهين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:22 م
فيديو.. سيولة مرورية بكورنيش النيل من روض الفرج للتحرير فى الاتجاهين
كتب ــ سليم على

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شهد طريق كورنيش النيل سيولة مرورية للقادم من روض الفرج وحتى كوبرى قصر النيل فى الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهد كورنيش النيل فى اتجاه المعادى سيولة فى حركة السير.

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

 


كورنيش النيل

حالة المرور

الادارة العامة للمرور

شبرا

طريق الكورنيش

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