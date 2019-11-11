سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: عشراوى تطلع وفدا كنديا على آخر التطورات السياسية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:00 ص
فلسطين: عشراوى تطلع وفدا كنديا على آخر التطورات السياسية حنان عشراوى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، وفدا كنديا على آخر التطورات السياسية، المحلية والإقليمية، والمستجدات على أرض الواقع.

وضم الوفد مجموعة من الأكاديميين والمختصين الذين يقومون بجولة تهدف إلى الاطلاع على حقيقة ما يجرى على الأرض، أطلقوا عليها اسم "تعال وشاهد 2019".

وقدمت عشراوي، خلال اللقاء الذى عقد بمقر المنظمة فى مدينة رام الله، الأحد، شرحا مفصلا حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والقرارات والشرائع الدولية، بما فى ذلك، مواصلة دولة الاحتلال لنهجها القائم على التطهير العرقى والفصل العنصرى والتهجير القسري، وتصعيدها لمشروعها الاستيطانى الاستعمارى غير الشرعي.

وتطرقت إلى السياسات الأمريكية الخطيرة تجاه القضية الفلسطينية وتداعياتها وآثارها غير المسئولة على المنطقة والعالم أجمع، مشيرة إلى الشراكة والدعم اللامتناهى من قبل الإدارة الأمريكية التى تعمل على توفير الغطاء القانونى والسياسى والمالى والعسكرى لإسرائيل.

وحثت عشراوي، الوفد الضيف على الضغط على الحكومة الكندية لممارسة الإرادة السياسية اللازمة والقيام بدور فاعل وجاد لإنهاء الاحتلال العسكري، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والإقرار بحق الشعب الفلسطينى بالعدالة والمساواة مثل باقى شعوب العالم، وعلى وجه الخصوص حقه فى الحرية وتقرير المصير.

كما قدمت شرحا مفصلا حول الوضع الفلسطينى الداخلي، بما فى ذلك، مساعى القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأهمية إنجاحها وتوفير الظروف الملائمة لها من قبل المجتمع الدولي، كذلك تم التطرق لأهمية إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى الداخلي.

 


أخبار فلسطين

فلسطين

منظمة التحرير الفلسطينية

عشراوى

كندا

التطورات السياسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة