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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:03 م
خالد صلاح
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عش الغراب يحتوى على مركبات طبيعية تقوى الجهاز المناعى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:30 ص
عش الغراب يحتوى على مركبات طبيعية تقوى الجهاز المناعى المشروم
أ ش أ

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 توصل فريق من العلماء الأستراليين إلى أن مزيجا خاصا من المركبات الطبيعية فى أنواع معينة من فطر عش الغراب، خاصة "الشيتاكي"، و"مايتاكي"، يمكن أن يعززاستجابة خلايا الدم البيضاء.

واختار العلماء فى جامعة"جريفيث" فى كوينزلاند، فى استراليا ثلاثة أنواع من عش الغراب المتاحة ذات مستويات عالية من مركب " البيتا جلوكان"، وهومركب من الكربوهيدرات الموجودة فى جدران خلايا الفطر، كما يتواجد فى أطعمة أخرى مثل الشوفان.

 

وأوضح العلماء أن الجهاز المناعي، عند تناول فطرعش الغراب، يرى أن مركب "البيتا جلوكان" عنصرا دخيلا مما يدفعه لتحفيز دفاع الجسم ضد مسببات الأمراض.

وأظهرت الدراسات أن بيتا جلوكان يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم، وبالتالى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن هناك أدلة على أن الكربوهيدرات تنظم مستويات السكر فى الدم وتحفز الجهاز المناعي.


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