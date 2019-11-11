ضبط 10 آلاف قطعة تيل فرامل وحساسات مصنوعة من خامات رديئة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

داهمت مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، مصنعا بدون ترخيص لتصنيع وغش قطع غيار السيارات من خامات مجهولة المصدر بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة، وعثر بداخله على 10 آلاف قطعة تيل فرامل وحساسات سرعة ومقابض أبواب سيارات وفلاتر زيت.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام"رضا.م.ا" 46سنة مقيم قرية مسهلة مركز السنطة، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع قطع غيار السيارات مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما أكدت التحريات قيام المتهم بطبع علامات تجارية لشركات أجنبية شهيرة على المنتج النهائي كوسيلة لتحقيق أرباح طائلة.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة مداهمة المصنع والتحفظ على ما به من مضبوطات، وبتقنيين الإجراءات تم مداهمة المصنع وعثر على 10 آلاف قطعة تيل فرامل سيارات وحساسات سرعة وجلبة مقص ومقابض ابواب سيارات، أولسيه، وطنابير وقطاش بطارية وفلاتر زيت، بالإضافة إلى و3 آلاف كرتونة مدون عليها صنع فى الصين، والأدوات المستخدمة فى التصنيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحرر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.