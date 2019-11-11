صور.. رئيس جامعة القاهرة يؤم الطلاب فى صلاة الغائب على طالبة المدينة الجامعية

كتب محمد صبحى

أدى، منذ قليل، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، صلاة الغائب على الطالبة لمياء محمد السيد، وذلك فى ساحة مدينة الطالبات بالجيزة.

وشارك فى صلاة الغائب عدد من قيادات الجامعة ومنهم الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور محمد سامى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وحسن سعدة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة.

كانت جامعة القاهرة، قد أعلنت فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطرى الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت الجامعة إنه ستقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.