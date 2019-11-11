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صور.. افتتاح مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:58 ص
صور.. افتتاح مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر
كتب ـ محمود طه حسين

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افتتح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بعد تطوير المدرسة وتطبيق تكنولوجيا التطبيقية على طلاب الصف الأول الثانوى الفندقة بإجمالى 120 طالبا.

وردد الطلاب تحية العلم والنشيد الوطنى، فيما أكدت إدارة المدرسة أنه تم إحداث طفرة كبيرة فى المدرسة وتجهيز المعامل والفصول، وتتضمن المدرسة قسمى المطبخ والمطعم ويتلقى الطلاب ساعات تدريب عملية بجانب الدروس النظرية، إضافة إلى تطبيق أى درس نظرى عمليا.

وأشاد طلاب الصف الأول الثانوى الفندقى، بتجربة التكنولوجيا التطبيقة، مؤكدين أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المدرسين وإدارة المدرسة.

حضر الافتتاح عدد من قيادات التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة.

 
 
مدرسة تكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (1)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (1)

مدرسة تكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (2)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (2)

مدرسة تكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (3)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (3)

مدرسة تكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (4)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (4)

مدرسة تكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (5)
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر (5)

 


التعليم

مدرسة

تكنولوجيا التطبيقية الفندقية

مدينة نصر

مشاركة

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