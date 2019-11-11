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صندوق التنمية المحلية يمول مشروعات باستثمارات 13.5 مليون جنيه

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:28 ص
صندوق التنمية المحلية يمول مشروعات باستثمارات 13.5 مليون جنيه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وافق صندوق التنمية المحلية، التابع لوزارة التنمية المحلية، على تنفيذ 1258 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات 13.5 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن وبلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً 68%.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى ضوء سياسات الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة للشباب والمرأة المعيلة وذوى الهمم وبما يملكه صندوق التنمية المحلية من آليات تساعد على دعم التنمية الاقتصادية فى المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة .

وأوضح شعراوى، أن محافظة الغربية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق فى عدد المشروعات حيث نفذت 188 مشروعاً خلال الأربعة شهور الماضية ثم محافظة الدقهلية 186 مشروعاً والمنيا 177 مشروعاً وسوهاج 107 مشروعات، فيما احتلت مشروعات المرأة المعيلة نسبة 100% من مشروعات محافظة القليوبية و87.5% فى محافظة الأقصر و84% فى محافظة الفيوم .

وأشار شعراوى، الى أن صندوق التنمية المحلية يغرس مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفي، مؤكداً على أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى مع الحكومة فى النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة على كافة المستويات.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة تنفيذ دورات متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمديرين والعاملين فى صندوق التنمية المحلية بالمحافظات للارتقاء بمهاراتهم فى مجال تلقى طلبات الإقراض ، موضحاً أن نشاط الصندوق يمتد الى جميع محافظات الجمهورية ويصل لعملائه فى القرى والكفور والنجوع من خلال الوحدات المحلية القروية .


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