زيمبابوى تلغى مشروعاً مع شركة هولندية وسط شكوك بشأن سجلها المثير للجدل

هرارى /أ ش أ/

أعلن مجلس مدينة هرارى، اليوم الاثنين، إلغاء مذكرة التفاهم الذى وقعه فى مايو الماضى مع شركة (IEBV ) الهولندية المتخصصة فى مشروعات الطاقة المتكاملة بقيمة 134 مليون دولار لتشييد محطة حرق النفايات وتوليد طاقة فى مكب بومونا للقمامة فى ضواحى العاصمة الزيمبابوية، ولاسيما أن الشركة طلبت مبلغاً مقدما بقيمة ملايين الدولارات وهو ما أثار جدلاً وشكوكاً واسعة بشأن الصفقة ومدى قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات المشروع.

ورغم أن الشركة الهولندية أشارت إلى أن لديها القدرة على تدبير الأموال اللازمة لتشييد المشروع استناداً إلى اتفاق "بناء- تشغيل – ونقل ملكية BOT مدته 30 عاماً فإن أعضاء مجلس المدينة أبدوا قلقهم حيال سيرة الشركة بعد إجراء مزيد من المراجعات التى أثارت شكوكاً بشأن قدرتها على إتمام المشروع ، ولاسيما أنها لم تتعهد إلا بتشييد مشروع مماثل فى ألبانيا خلال عام 2017 وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً فى هناك.

وجاء قرار أعضاء مجلس المدينة الذين اجتمعوا لساعات مطولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتم الإعلان اليوم عن نتائجها فى مؤتمر صحفى أنه بعد تحقيقات نشرتها صحيفة "إندبندينت" التنزانية فى يونيو الماضى والتى كشفت أن شركة (IEBV ) تفتقر للقدرات التشغيلية الكافية كما أنها شاركت فى صفقة مماثلة فى الدولة البلقانية، وتسببت آنذاك فى أن يقوم رئيس الوزراء الألبانى إدى راما بإقالة نصف حكومته (14 وزيراً) فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات التى اندلعت على خلفية توقيع تلك الصفقة.