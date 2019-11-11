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خادمة شقة النزهة: سرقت المشغولات الذهبية بعد مغافلة سيدة المنزل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:00 ص
خادمة شقة النزهة: سرقت المشغولات الذهبية بعد مغافلة سيدة المنزل النزهة سرقة من داخل مسكن
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترفت خادمة لرجال مباحث مديرية أمن القاهرة، بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل بالنزهة، لمرورها بضائقة مالية وقالت إنها خططت للسرقة بعد مغافلة السيدة التى تعمل فى شقتها واستولت على مشغولات وأموال وعملات قديمة، قبل القبض عليها

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم شرطة النزهة، بورود بلاغ من "غ. م"، 47 ربة منزل تؤكد فيه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "سلسلة، انسيال، ميدالية، 600 جنيه، هاتف محمول، كاميرا ديجيتال، عملات معدنية قديمة" من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وفحص العاملين السابقين والحاليين المترددين على العقار محل الواقعة، توصل رجال المباحث إلى أن وراء السرقة خادمة المجنى عليها "ص. م"، 46 سنة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد الخادمة أسفرت إحداها عن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وبإرشادها ضبط رجا المباحث كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمت الخادمة بالسرقة فتحرر المحضر رقم 18892 جنح القسم، لسنة 2019 وتولت النيابة العامة التحقيق.


سرقة مشغولات

مباحث القاهرة

النزهة

جريمة سرقة

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