جلطات الدم قد تسبب الانسداد الرئوى ومضاعفات خطيرة.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

الجلطة الدموية هي كتلة دموية تتشكل في أحد الأوعية الدموية، مثل الوريد أو الشريان، ويتسبب ذلك في مشاكل خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي، وفقاً لموقع"stanfordhealthcare".



الجلطات الدموية

تجلط الأوردة العميقة هي تجلط دموي في بعض الأوردة من الأرجل أو الحوض أو الذراعين، لكنه غالبا ما يحدث في الساقين ويجب علاج جلطات الدم في هذه الأوردة، لأنها يمكن أن تكبر وتنهار وتتنقل عبر مجرى الدم إلى القلب ثم إلى الرئتين وهذا يسبب انسداد رئوي.

الانسداد الرئوي هو انسداد مفاجئ لشريان في الرئة، والجلطات الدموية في الأوردة العميقة في الساق هي السبب الأكثر شيوعًا للانسداد الرئوي.

في كثير من الحالات، الجلطات الصغيرة قد تلحق الضرر بالرئة، ولكن إذا كانت الجلطة كبيرة وتوقف تدفق الدم إلى الرئة، فقد تكون قاتلة.



جلطات الدم

أعراض جلطات الدم

فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا للجلطات الدموية، مع ذلك، كل فرد قد يصاب بهذه الأعراض بشكل مختلف، قد تشمل الأعراض:

-زيادة تجلطات الدم في الشرايين والأوردة.

-ألم فى ساق واحدة (عادة الفخذ أو الفخذ الداخلي).

-تورم في الطرف.

-الدوالى.

قد تشبه أعراض جلطات الدم اضطرابات الدم الأخرى أو المشاكل الطبية، لكن دائما استشر طبيبك لتشخيص حالتك.

علاج جلطات الدم

يحدد طبيبك علاجًا محددًا لجلطات الدم بناءً على:عمرك ، الصحة العامة، التاريخ المرضى، مدى تجلط الدم ونوعه، تسامحك مع الأدوية أو الإجراءات أو العلاجات المحددة، توقعات لمسار المرض.

قد يشمل العلاج:

-مضادات التخثرأو "مُخفِّفات الدم" ، نوعًا من الأدوية المستخدمة لمنع أو تفكيك الجلطات في الأوعية الدموية أو القلب.

-القسطرة.

-الأدوية المذيبة للجلطات.