سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

جلطات الدم قد تسبب الانسداد الرئوى ومضاعفات خطيرة.. اعرفها

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:00 م
جلطات الدم قد تسبب الانسداد الرئوى ومضاعفات خطيرة.. اعرفها الجلطة الدموية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الجلطة الدموية هي كتلة دموية تتشكل في أحد الأوعية الدموية، مثل الوريد أو الشريان، ويتسبب ذلك في مشاكل خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي، وفقاً لموقع"stanfordhealthcare".

الجلطات الدموية
الجلطات الدموية

تجلط الأوردة العميقة هي تجلط دموي في بعض الأوردة من الأرجل أو الحوض أو الذراعين، لكنه غالبا ما يحدث في الساقين ويجب علاج جلطات الدم في هذه الأوردة، لأنها يمكن أن تكبر وتنهار وتتنقل عبر مجرى الدم إلى القلب ثم إلى الرئتين وهذا يسبب انسداد رئوي.

الانسداد الرئوي هو انسداد مفاجئ لشريان في الرئة، والجلطات الدموية في الأوردة العميقة في الساق هي السبب الأكثر شيوعًا للانسداد الرئوي.

في كثير من الحالات، الجلطات الصغيرة قد تلحق الضرر بالرئة، ولكن إذا كانت الجلطة كبيرة وتوقف تدفق الدم إلى الرئة، فقد تكون قاتلة.

جلطات الدم
جلطات الدم
 

أعراض جلطات الدم

فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا للجلطات الدموية، مع ذلك، كل فرد قد يصاب بهذه الأعراض بشكل مختلف، قد تشمل الأعراض:

-زيادة تجلطات الدم في الشرايين والأوردة.

-ألم فى ساق واحدة (عادة الفخذ أو الفخذ الداخلي).

-تورم في الطرف.

-الدوالى.

قد تشبه أعراض جلطات الدم اضطرابات الدم الأخرى أو المشاكل الطبية، لكن دائما استشر طبيبك لتشخيص حالتك.

علاج جلطات الدم

يحدد طبيبك علاجًا محددًا لجلطات الدم بناءً على:عمرك ، الصحة العامة، التاريخ المرضى، مدى تجلط الدم ونوعه، تسامحك مع الأدوية أو الإجراءات أو العلاجات المحددة، توقعات لمسار المرض.

قد يشمل العلاج:

-مضادات التخثرأو "مُخفِّفات الدم" ، نوعًا من الأدوية المستخدمة لمنع أو تفكيك الجلطات في الأوعية الدموية أو القلب.

-القسطرة.

-الأدوية المذيبة للجلطات.


اعراض جلطات الدم

اعراض جلطة الدم

جلطة الدم

اسباب الجلطة الدموية

اعراض الجلطة

علاج الجلطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة