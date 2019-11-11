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وصلاة الجنازة غدًا ..

جامعة القاهرة تنعى وفاة طالبة بمدينة الطالبات بعد سقوطها من الشرفة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:46 ص
جامعة القاهرة تنعى وفاة طالبة بمدينة الطالبات بعد سقوطها من الشرفة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب - محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، منذ قليل، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.
 
وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
 
وأضافت الجامعة إنه سوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.
 

 


جامعة القاهرة

سقوط طالبه

المدينة الجامعية

وفاة طالبة

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