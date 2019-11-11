جامبيا ترفع دعوة إبادة جماعية على ميانمار أمام محكمة العدل

رويترز

قال وزير العدل فى جامبيا أبو بكر تامبادو اليوم الاثنين إن بلاده رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد ميانمار تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

ومحكمة العدل الدولية هى أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل فى النزاعات بين الدول.

ووقعت كل من جامبيا وميانمار على اتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) التى تعود لعام 1948 والتى لا تمنع فقط الدول من ارتكاب الإبادة الجماعية لكن تفرض أيضا على جميع الدول الموقعة منع ومعاقبة منفذ هذه الجريمة.